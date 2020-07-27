Милнер попрощался с Ловреном, ушедшим в "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургливерпульдеян ловренджеймс милнер

Милнер попрощался с Ловреном, ушедшим в "Зенит"

Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер попрощался с защитником Деяном Ловреном, который сегодня перешел в петербургский "Зенит".

Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.

"Удачи, приятель, мы будем скучать по тебе на поле и вне его. Наш уголок в раздевалке теперь будет менее веселым, но я не упущу возможность выйти из машины из-за твоей ужасной парковки", - написал футболист в инстаграме.

А еще: "Ливерпуль" объявил о переходе Ловрена в "Зенит"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Криштиану Роналду забил больше всех голов в Серии А в 2020 году без учета пенальти

Криштиану Роналду забил больше всех голов в Серии А в 2020 году без учета пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов