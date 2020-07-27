Милнер попрощался с Ловреном, ушедшим в "Зенит"

Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер попрощался с защитником Деяном Ловреном, который сегодня перешел в петербургский "Зенит".

Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.

"Удачи, приятель, мы будем скучать по тебе на поле и вне его. Наш уголок в раздевалке теперь будет менее веселым, но я не упущу возможность выйти из машины из-за твоей ужасной парковки", - написал футболист в инстаграме.

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