Милнер повторил рекорд Крауча в АПЛ

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер в 158-й раз вышел на замену в матче АПЛ.

Это произошло в понедельник в гостевом матче с "Вулверхэмптоном" (1:0). 35-летний англичанин появился на поле в середине второго тайма.

По выходам на замену в играх Премьер-лиги Милнер догнал рекордсмена турнира Питера Крауча.

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