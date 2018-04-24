Милнер повторил рекорд Лиги Чемпионов

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Милнер повторил рекорд Лиги Чемпионов

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер отметился голевым пасом в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ромы" (5:0, второй тайм).

После этого на его счету стало восемь результативных передач в турнире в нынешнего сезоне.

По числу голевых пасов в одном сезоне Милнер догнал рекордсмена Неймара, который в сезоне 2016/17 за "Барселону" также восемь раз ассистировал партнерам.

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