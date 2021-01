Милнер призвал болельщиков "Ливерпуля" поддержать команду в сложный для клуба период (фото)

Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер в своем Твиттере обратился к болельщикам в свете последних неудовлетворительных выступлений команды.

«You'll Never Walk Alone сейчас важнее, чем когда-либо. Если жалеть себя, то не произойдет ничего хорошего, извинения не помогут. Мы, все мы, должны бороться за возвращение на вершину. Мы наиболее сильны, когда являемся одной силой - игроки и болельщики, — написал Милнер.

You’ll Never Walk Alone is more important than ever right now. No good comes from feeling sorry for ourselves and excuses won’t help. It’s on us, all of us,to fight our way back.We’re at our strongest when we are one force- players & supporters, TOGETHER #UnityIsStrength #YNWA pic.twitter.com/IKWurvZSFL