Милнер призвал болельщиков "Ливерпуля" поддержать команду в сложный для клуба период (фото)

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Милнер призвал болельщиков "Ливерпуля" поддержать команду в сложный для клуба период (фото)Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер в своем Твиттере обратился к болельщикам в свете последних неудовлетворительных выступлений команды.

«You'll Never Walk Alone сейчас важнее, чем когда-либо. Если жалеть себя, то не произойдет ничего хорошего, извинения не помогут. Мы, все мы, должны бороться за возвращение на вершину. Мы наиболее сильны, когда являемся одной силой - игроки и болельщики, — написал Милнер.

Напомним, "Ливерпуль" не может забить на протяжении 4 туров АПЛ. За этот отрезок у команды Юргена Клоппа 2 ничьи при 2 поражениях. После 19 туров "мерсисайдцы" занимают 4 строчку в турнирной таблице.

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