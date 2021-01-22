Милнер призвал болельщиков "Ливерпуля" поддержать команду в сложный для клуба период (фото)
Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер в своем Твиттере обратился к болельщикам в свете последних неудовлетворительных выступлений команды.
«You'll Never Walk Alone сейчас важнее, чем когда-либо. Если жалеть себя, то не произойдет ничего хорошего, извинения не помогут. Мы, все мы, должны бороться за возвращение на вершину. Мы наиболее сильны, когда являемся одной силой - игроки и болельщики, — написал Милнер.
You’ll Never Walk Alone is more important than ever right now. No good comes from feeling sorry for ourselves and excuses won’t help. It’s on us, all of us,to fight our way back.We’re at our strongest when we are one force- players & supporters, TOGETHER #UnityIsStrength #YNWA pic.twitter.com/IKWurvZSFL— James Milner (@JamesMilner) January 22, 2021
Напомним, "Ливерпуль" не может забить на протяжении 4 туров АПЛ. За этот отрезок у команды Юргена Клоппа 2 ничьи при 2 поражениях. После 19 туров "мерсисайдцы" занимают 4 строчку в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18