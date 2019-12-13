Милнер продлил контракт с "Ливерпулем"
Вице-капитан "Ливерпуля" Джеймс Милнер подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Срок соглашения 33-летнего футболиста с мерсисайдцами не разглашается. Однако по данным издания The Telegraph, контракт рассчитан до 2022 года.
Милнер выступает в "Ливерпуле" с лета 2015 года.За это время он провел 198 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 40 голевых передач.
GET IN MILLY!— Liverpool FC (@LFC) 13 декабря 2019 г.
Our vice-captain has put pen to paper on a deal to prolong his Reds career beyond his fifth season with the club https://t.co/31W8u7oifz
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" продлил контракт с главным тренером Юргеном Клоппом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9