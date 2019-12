Милнер продлил контракт с "Ливерпулем"

Вице-капитан "Ливерпуля" Джеймс Милнер подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Срок соглашения 33-летнего футболиста с мерсисайдцами не разглашается. Однако по данным издания The Telegraph, контракт рассчитан до 2022 года.

Милнер выступает в "Ливерпуле" с лета 2015 года.За это время он провел 198 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 40 голевых передач.

