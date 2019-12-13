Милнер прокомментировал продление контракта с "Ливерпулем"

Игрок "Ливерпуля" Джеймс Милнер высказался о продлении контракта с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Мне повезло, так как я имел честь выступать в этом клубе на протяжении четырех с половиной лет. Это удивительно. Я вижу как клуб меняется и развивается.

Мне просто нравится каждый день приходить на тренировки, работать вместе с командой, с этим тренером и штабом, быть частью клуба

Надеюсь, мы будем и дальше продолжать прибавлять", - сказал Милнер.

Милнер выступает в "Ливерпуле" с лета 2015 года. За это время он провел 198 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 40 голевых передач.

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