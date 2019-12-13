Милнер прокомментировал продление контракта с "Ливерпулем"

Теги ливерпульджеймс милнер

Милнер прокомментировал продление контракта с "Ливерпулем"

Игрок "Ливерпуля" Джеймс Милнер высказался о продлении контракта с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Мне повезло, так как я имел честь выступать в этом клубе на протяжении четырех с половиной лет. Это удивительно. Я вижу как клуб меняется и развивается.

Мне просто нравится каждый день приходить на тренировки, работать вместе с командой, с этим тренером и штабом, быть частью клуба

Надеюсь, мы будем и дальше продолжать прибавлять", - сказал Милнер.

Милнер выступает в "Ливерпуле" с лета 2015 года. За это время он провел 198 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 40 голевых передач.

Не пропустите: Клопп одержал 100 побед в АПЛ быстрее Фергюсона и Венгера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Жиру близок к переходу в "Интер"

Жиру близок к переходу в "Интер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 16 46
2 Лестер Сити Лестер Сити 16 38
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 32
4 Челси Челси 16 29
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 16 24
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 16 24
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 16 22
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 16 22
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 16 22
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 16 19
13 Бернли Бернли 16 18
14 Эвертон Эвертон 16 17
15 Борнмут Борнмут 16 16
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 16 16
17 Астон Вилла Астон Вилла 16 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 16 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 16 11
20 Уотфорд Уотфорд 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов