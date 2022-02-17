Милнер провёл юбилейный матч в клубной карьере

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Милнер провёл юбилейный матч в клубной карьере

Фото твиттер "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер достиг отметки в 800 проведённых игр на клубном уровне.

Юбилейным для 36-летнего футболиста стал матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Интера" (2:0), в котором он вышел на замену.

В активе английского хавбека 275 встреч в составе "Ливерпуля", 203 - в "Манчестер Сити", 136 - в "Ньюкасле", 126 - в "Астон Вилле", 54 - в "Лидсе", 6 - в "Суиндон Таун".

Карьера Милнера началась в 2002 году, то есть за последние 20 сезонов в среднем он проводит по 40 игр.

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