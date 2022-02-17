Милнер провёл юбилейный матч в клубной карьере
Фото твиттер "Ливерпуля"
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер достиг отметки в 800 проведённых игр на клубном уровне.
Юбилейным для 36-летнего футболиста стал матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Интера" (2:0), в котором он вышел на замену.
В активе английского хавбека 275 встреч в составе "Ливерпуля", 203 - в "Манчестер Сити", 136 - в "Ньюкасле", 126 - в "Астон Вилле", 54 - в "Лидсе", 6 - в "Суиндон Таун".
Карьера Милнера началась в 2002 году, то есть за последние 20 сезонов в среднем он проводит по 40 игр.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18