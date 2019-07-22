Милнер рассказал о ситуации с продлением контракта с "Ливерпулем"
Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер признался, что клуб не предлагал ему подписать новый контракт.
"В прошлом году мы интересовались у представителей клуба, как обстоят дела с новым соглашением. В ответ услышали, что сейчас не время это обсуждать. С тех пор ничего не изменилось. Такие дела", - цитирует 33-летнего футболиста ESPN.
Действующий договор между сторонами истекает следующим летом.
Милнер выступает за "Ливерпуль" с 2015 года, сыграл 177 матчей, забил 22 гола и сделал 36 ассистов.
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|4
|Тоттенхэм
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|Арсенал Лондон
|38
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|Манчестер Юнайтед
|38
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|Вулверхэмптон
|38
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|Эвертон
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|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
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|Кристал Пэлас
|38
|49
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
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|Борнмут
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|15
|Бернли
|38
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|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|18
|Кардифф Сити
|38
|34
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|Фулхэм
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|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
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|16