Милнер рассказал о ситуации с продлением контракта с "Ливерпулем"

Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер признался, что клуб не предлагал ему подписать новый контракт.

"В прошлом году мы интересовались у представителей клуба, как обстоят дела с новым соглашением. В ответ услышали, что сейчас не время это обсуждать. С тех пор ничего не изменилось. Такие дела", - цитирует 33-летнего футболиста ESPN.

Действующий договор между сторонами истекает следующим летом.

Милнер выступает за "Ливерпуль" с 2015 года, сыграл 177 матчей, забил 22 гола и сделал 36 ассистов.

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