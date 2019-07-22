Милнер рассказал о ситуации с продлением контракта с "Ливерпулем"

Теги ливерпульджеймс милнер

Милнер рассказал о ситуации с продлением контракта с "Ливерпулем"

Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер признался, что клуб не предлагал ему подписать новый контракт.

"В прошлом году мы интересовались у представителей клуба, как обстоят дела с новым соглашением. В ответ услышали, что сейчас не время это обсуждать. С тех пор ничего не изменилось. Такие дела", - цитирует 33-летнего футболиста ESPN.

Действующий договор между сторонами истекает следующим летом.

Милнер выступает за "Ливерпуль" с 2015 года, сыграл 177 матчей, забил 22 гола и сделал 36 ассистов.

Не пропустите: 18-летний защитник "Ливерпуля" мог получить тяжёлую травму. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" сыграет с "Порту" в квалификации Лиги Чемпионов и другие пары

"Краснодар" сыграет с "Порту" в квалификации Лиги Чемпионов и другие пары

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов