Милнер составил необычную сборную, ассоциируя фамилии игроков с предметами

Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер собрал необычную сборную, в которой фамилии игроков ассоциируются с предметами.

Сборная Милнера выглядит следующим образом: Джо Харт (Hart) - сердце (heart), Давид Силва (Silva) - серебряная монета (silver), Дэвид Бэтти (Batty) - бита (bat), Патрик Бергер (Berger) - бургер (burger), Тьерри Анри (Henry) - пылесос марки Henry, Брэд Фридель (Brad Friedel) - хлеб (bread), Габриэль Хайнце (Heinze) - кетчуп Heinz, Фрэнк Лэмпард (Lampard) - лампа (lamp) и другие.

Напомним, что розыгрыш АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса и все клубы находятся на карантине.

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