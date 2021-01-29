Милнер стал пятым игроком с 550 матчами в АПЛ

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Милнер стал пятым игроком с 550 матчами в АПЛ

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер достиг отметки в 550 матчей в рамках английской Премьер-лиги.

Юбилейной для 35-летнего футболиста стала вчерашняя победная игра против "Тоттенхэма" (3:1).

Как сообщает Opta, Милнер стал пятым игроком в истории АПЛ, проведшим 550 матчей в турнире.

До хавбека "красных" это удавалось Гарету Бэрри (653), Райану Гиггзу (632), Фрэнку Лэмпарду (609) и Дэвиду Джеймсу (572).

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