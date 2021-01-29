Милнер стал пятым игроком с 550 матчами в АПЛ
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер достиг отметки в 550 матчей в рамках английской Премьер-лиги.
Юбилейной для 35-летнего футболиста стала вчерашняя победная игра против "Тоттенхэма" (3:1).
Как сообщает Opta, Милнер стал пятым игроком в истории АПЛ, проведшим 550 матчей в турнире.
До хавбека "красных" это удавалось Гарету Бэрри (653), Райану Гиггзу (632), Фрэнку Лэмпарду (609) и Дэвиду Джеймсу (572).
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"Ливерпуль" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18