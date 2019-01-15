Милнер сыграл 500-й матч в АПЛ в специальных бутсах от Nike

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Милнер сыграл 500-й матч в АПЛ в специальных бутсах от Nike

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер 8 января провел свой 500-й матч в АПЛ.

Игра проходила в рамках 16-го тура АПЛ против "Борнмута" и закончилась со счетом 4:0.

Nike сделал для футболиста специальную расцветку игровых бутс, посвященную юбилейной игре.

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