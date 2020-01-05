Милнер травмировался в матче с "Эвертоном"

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Милнер травмировался в матче с "Эвертоном"

"Ливерпуль" играет с "Эвертоном" (0:0, первый тайм) в рамках Кубка Англии.

На 7-й минуте встречи полузащитник хозяев Джеймс Милнер почувствовал дискомфорт и сел на газон, показав, что из-за травмы не может продолжить выступление.

Вместо него на поле вышел 19-летний Яссер Ларуси. Этот матч для футболиста стал первым в составе "красных".

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