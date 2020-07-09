Милнер вошёл в пятёрку лучших игроков АПЛ по количеству матчей

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Милнер вошёл в пятёрку лучших игроков АПЛ по количеству матчей

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер вышел на пятое место по числу сыгранных матчей в английской Премьер-лиге.

Вчерашняя игра против "Брайтона" стала для 34-летнего хавбека 536-й в АПЛ.

Опережают футболиста "красных" только Дэвид Джеймс (572), Фрэнк Лэмпард (609), Райан Гиггз (632) и Гарет Бэрри (653).

Милнер до "Ливерпуля" выступал за "Манчестер Сити", "Астон Виллу", "Ньюкасл", "Суиндон Таун" и "Лидс".

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