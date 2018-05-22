Милнер восстановился после травмы

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Милнер восстановился после травмы

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер восстановился после мышечной травмы, сообщает The Independent.

По сведениям издания, 32-летний футболист в понедельник работал в общей группе на открытой тренировке "красных".

Таким образом, Милнер готов сыграть в финальном матче Лиги Чемпионов против "Реала", который состоится 26 мая. 

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