Милнер: "Впервые в жизни буду болеть за "Манчестер Юнайтед"

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Милнер: "Впервые в жизни буду болеть за "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер поделился ожиданиями от перенесённого матча 31-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

"Я впервые в жизни буду болеть за "Манчестер Юнайтед". Но матч смотреть не собираюсь. Это бесполезная трата сил. Ведь на результат игры я никак повлиять не смогу. Возможно, выключу на несколько часов телефон, может, за едой схожу", - приводит слова Милнера Daily Mail.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" состоится в среду, 24 апреля, в 22:00 по московскому времени на стадионе "Олд Траффорд".

"Горожане" в случае победы вернутся на чистое первое место в турнирной таблице АПЛ, а поражение или ничья оставят их на второй строчке позади "Ливерпуля".

33-летний Милнер является воспитанником "Лидса", который также, как и "скаузеры", является непримиримым соперником "красных дьяволов". Кроме того, с 2010 по 2015 год хавбек выступал за "Манчестер Сити".

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