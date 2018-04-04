Милнер является лучшим ассистентом Лиги Чемпионов в этом сезоне

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" принимает "Манчестер Сити" (3:0, первый тайм).

В этом поединке полузащитник мерсисайдцев Джеймс Милнер отметился результативной передачей.

Стоит отметить, что 32-летний Милнер отдал семь голевых пасов в Лиге Чемпионов в этом сезоне и является лидером турнира по этому показателю.

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