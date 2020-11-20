Милонов: "Мало вижу разницы между видео Дзюбы и действиями сборной России в игре с Сербией"

Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов поделился впечатлениями от игры национальной сборной в матче Лиги Наций против Сербии.

Напомним, что балканцы разгромили команду Станислава Черчесова со счётом 5:0.

Парламентарий считает, что действия футболистов сборной на поле мало чем отличались от мастурбации в исполнении Артёма Дзюбы.

"Я думаю, что пора уже забыть эту тему. Ну побурлила, покипела, и мне уже абсолютно надоела. Очень неприятно осознавать то, что российский футбол начал ассоциироваться больше с самоудовлетворением на камеру, чем с реальным футболом и победами. Хочется переключиться на тему спорта, а то у нас вместо футбола одни непотребства происходят. Непотребства и в частной жизни, и на футбольном поле. Мало, честно говоря, вижу разницы между тем, что делал Дзюба на камеру и тем, что делала наша сборная в матче с Сербией", - сказал Милонов.

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