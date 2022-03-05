Милонов - о возможном отъезде легионеров из РПЛ: "Пусть у себя с гомосексуалистами и трансгендерами играют"

Депутат Госдумы России Виталий Милонов не видит проблемы в потенциальном уходе из клубов РПЛ иностранных футболистов.

"Я никогда не скрывал свою позицию по отношению к легионерам. Ничего не имею против этих спортсменов, но, когда всё самое вкусное и сочное отдаётся иностранцам, а на наших не остаётся денег - это позор. Наконец-то финансисты российских клубов начнут задумываться не только над сиюминутной покупкой красивого иностранного биоробота, а поймут, что без инвестиций в детский спорт, не будет взрослого.

Спасибо большое ФИФА, за то, что они скоро разрешат нам не платить эту мзду. Особенно, если учитывать высокий курс. У легионеров ведь зарплаты в валюте. Так что нам будет только легче. Если нашим игрокам хотя бы четверть зарплат легионеров платить, они вообще будут красавцы. А легионеры пусть у себя с гомосексуалистами и трансгендерами играют", - сказал Милонов.

Напомним, что некоторые игроки и тренеры-легионеры покинули или хотят покинуть российские клубы из-за спецоперации по защите Донбасса.

Самый заметный случай произошёл в "Краснодаре", который приостановил контракты с 8 иностранцами, а также расторг соглашение с главным тренером Даниэлем Фарке.

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