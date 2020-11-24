Милонов поддержал Широкова в деле об избиении арбитра. Депутата обвинили в давлении на суд

Депутат Государственной Думы России Роман Широков выступил с публичной поддержкой бывшего капитана национальной сборной Романа Широкова.

Напомним, что экс-футболист избил арбитра Никиту Данченкова во время матча любительских команд. Против скандального полузащитника возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до двух лет лишения свободы. Судебный процесс начнётся 25 ноября.

"Я знаком с Широковым Романом Николаевичем на протяжении длительного времени. За время нашего общения он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, как порядочный, честный и добрый человек. На иждивении у него находятся пожилые родители, требующие постоянного ухода, в том числе постоянной финансовой поддержки со стороны сына, двое малолетних детей, а также жена, которая в настоящее время не имеет постоянного заработка, и её пожилые родители.

По роду своей деятельности Широков уделяет много времени популяризации спорта в России и здорового образа жизни, в том числе в молодёжной среде. Является выдающимся спортсменом, многократно подтверждавшим высокие достижения отечественной футбольной школы в российском и международном спорте. Многократный чемпион и призёр, заслуженный мастер спорта России, внесший заметный вклад в развитие российского футбола.

В настоящее время известно, что Широков является фигурантом уголовного дела, связанного с нанесением им телесных повреждений судье в ходе футбольного матча любительской лиги. Могу подтвердить, что Широков глубоко и искренне раскаивается в содеянном и уже неоднократно приносил свои извинения потерпевшему, в том числе и публично. Учитывая заслуги Широкова перед обществом и страной, его образ жизни и отношение к содеянному, я полагаю, что он может исправиться без назначения ему строгого наказания в виде лишения свободы и изоляции от общества. В связи с изложенным, я прошу при рассмотрении уголовного дела по обвинению Широкова по существу принять во внимание все приведённые мною факты и приобщить данный документ к материалам дела в качестве характеризующего Широкова исключительно с положительной стороны", - говорится в обращении Милонова к дознавателю по делу Широкова.

Александр Островский, адвокат потерпевшего, считает, что письмо депутата является инструментом давления на суд.

"Милонов не просто вступился. Он оказывает давление на суд, он превышает свои полномочия. Формально он пишет дознавателю, но адвокат, который организовал это, просит приобщить письмо к делу. В письме у него просьба - не сажать Широкова, не изолировать его от общества. Когда он пишет это на листочке бумаги - это его личное мнение. А здесь он давит авторитетом Государственной Думы, как депутат на бланке Госдумы. Это превышение полномочий. Есть комиссия по этике в Госдуме. Я не исключаю обращения в эту комиссию, чтобы они дали заключение по этому документу", - заявил адвокат.

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