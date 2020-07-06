Милонов высказался о провокационном видео Дзюбы и Азмуна из раздевалки

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался по поводу провокационного видео из раздевалки "Зенита".

Ранее в сети появился ролик, в котором Дзюба сымитировал секс с Азмуном после победы над "Краснодаром" (2:4). Напомним, этот результат позволил "Зениту" досрочно оформить чемпионство.

"Эпизод с имитирование секса Дзюбы и Азмуна? Ничего они там не имитировали, это просто от недостатка воспитания. Вряд ли, это имитация гомосексуализма. Действие Азмуна? Пусть он прокомментирует этот момент, который с ним произошел.

Я как нормальный и здоровый мужик не подглядываю за раздевалками потных мужиков, которые что-то отмечают там, мне это не интересно. Дзюба сделал не очень приличный жест, но такие моменты, в принципе происходят в футбол", - сказал Милонов в беседе с корреспондентом Sport24.

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