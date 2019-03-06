Милош Красич опроверг информацию о завершении карьеры

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Милош Красич опроверг информацию о завершении карьеры

Известный сербский футболист Милош Красич опроверг информацию о завершении карьеры.

Ранее агент хавбека Деян Йоксимович заявил, что 34-летний игрок, известный по выступлениям за ЦСКА и "Ювентус", повесил бутсы на гвоздь.

"Об этом ещё рано говорить. Если будут предложения до конца сезона, то я ещё поиграю", - прокомментировал ситуацию сам Красич.

Последним клубом серба была польская "Лехия", которую он покинул в декабре прошлого года.

Не пропустите: Каррера назвал российскую команду, которую он никогда не будет тренировать. | http://soccernews.ru

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