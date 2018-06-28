Милошевич: "Должен сказать, что организация ЧМ-2018 в России - отличная"
Вице-президент Федерации футбола Сербии Саво Милошевич высказался о поддержке своей команды на ЧМ-2018.
По словам функционера, российская публика всегда поддерживала сербов.
"Наш результат - не катастрофа. Мы всё-таки против Бразилии играли. И играли хорошо. Сложно отыграться в матче против такого соперника. У нас молодая команда, несколько игроков из этого состава три года назад выиграли молодёжный чемпионат мира. Теперь мы увидели, что они могут на этом уровне.
Должен сказать, что организация ЧМ-2018 в России - отличная. Это один из лучших турниров, что я видел. А видел я много. Русские люди поддерживали Сербию на всех играх. Это наша дружба - так исторически сложилось. Мы никогда об этом не забываем", - сказал он.
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