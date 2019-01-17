Милость дня: как семья Роналду поддерживала футболиста

Теги криштиану роналдуювентус

Милость дня: как семья Роналду поддерживала футболиста

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес с детьми болели за футболиста, играющего в финале Суперкубка Италии против "Милана". Вся семья  смотрела матч по телевизору.

Роналду забил победный гол.

Не пропустите:  "Ювентус" благодаря голу Криштиану Роналду переиграл "Милан" в матче за Суперкубок Италии | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игроки "Ювентуса" получают трофей за победу в Суперкубке (видео)

Игроки "Ювентуса" получают трофей за победу в Суперкубке (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 19 39
4 Лацио Лацио 19 32
5 Милан Милан 19 31
6 Рома Рома 19 30
7 Сампдория Сампдория 19 29
8 Аталанта Аталанта 19 28
9 Торино Торино 19 27
10 Фиорентина Фиорентина 19 26
11 Сассуоло Сассуоло 19 25
12 Парма Парма 19 25
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 19 18
16 СПАЛ СПАЛ 19 17
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 19 13
19 Фрозиноне Фрозиноне 19 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов