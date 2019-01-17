Милость дня: как семья Роналду поддерживала футболиста

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес с детьми болели за футболиста, играющего в финале Суперкубка Италии против "Милана". Вся семья смотрела матч по телевизору.

Роналду забил победный гол.

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