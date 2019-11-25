Милота дня: Месси играет со своим сыном после победного матча "Барсы"
Жена форварда "Барселоны" Лионеля Месси Антонелла в инстаграме опубликовала милое видео с мужем и сыном.
Футболист после победного матча с "Леганесом" (2:1) вечер провел в окружении семьи.
Messi playing with his son Ciro is one of the cutest things you'll see all day— ESPN FC (@ESPNFC) 24 ноября 2019 г.
(via antonelaroccuzzo/Instagram) pic.twitter.com/yu9SfMqn4d
На видео Месси играет бутылкой воды с младшим сыном Чиро.
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|Команда
|М
|О
|1
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|13
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|Севилья
|14
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|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
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|14
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|6
|Реал Сосьедад
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|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6