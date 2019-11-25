Милота дня: Месси играет со своим сыном после победного матча "Барсы"

Теги лионель мессибарселона

Милота дня: Месси играет со своим сыном после победного матча "Барсы"

Жена форварда "Барселоны" Лионеля Месси Антонелла в инстаграме опубликовала милое видео с мужем и сыном.

Футболист после победного матча с "Леганесом" (2:1) вечер провел в окружении семьи.

На видео Месси играет бутылкой воды с младшим сыном Чиро.

А еще: Зидан поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с ПСЖ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Квальярелла вошел в историю Серии А

Квальярелла вошел в историю Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 13 28
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 13 28
3 Севилья Севилья 14 27
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 14 25
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 14 23
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 14 23
7 Хетафе Хетафе 14 21
8 Гранада Гранада 14 21
9 Леванте Леванте 14 20
10 Валенсия Валенсия 14 20
11 Осасуна Осасуна 14 19
12 Вильярреал Вильярреал 14 18
13 Алавес Алавес 14 18
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 14 17
15 Бетис Бетис 14 16
16 Эйбар Эйбар 14 15
17 Мальорка Мальорка 14 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 14 12
19 Эспаньол Эспаньол 14 9
20 Леганес Леганес 14 6
Полная таблица

топ-5 тегов