Милота дня: Месси играет со своим сыном после победного матча "Барсы"

Жена форварда "Барселоны" Лионеля Месси Антонелла в инстаграме опубликовала милое видео с мужем и сыном.

Футболист после победного матча с "Леганесом" (2:1) вечер провел в окружении семьи.

Messi playing with his son Ciro is one of the cutest things you'll see all day



(via antonelaroccuzzo/Instagram) pic.twitter.com/yu9SfMqn4d