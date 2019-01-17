Милота дня: Варди пытался напугать тренера в костюме Человека-паука

Нападающий "Лестера" Джейми Варди решил повеселиться на тренировке.

Футболист переоделся Человеком-пауком и хотел напугать Пюэля и одноклубников. Он выпрыгнул из-под кустов с криками. Однако столько неожиданный образ никого не удивил.

"Нам нужен свой супергерой. Мне кажется, это очень милая шутка", - сказал главный тренер.

После 22 туров "Лестер" располагается на 8 месте АПЛ.

Не пропустите: Девушка дня: Ребекка Варди - избранница форварда "Лестера" Джейми Варди| http://soccernews.ru