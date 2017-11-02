Милтон Мендес может возглавить "Ахмат"

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Милтон Мендес может возглавить "Ахмат"

Известный бразильский тренер Милтон Мендес может возглавить "Ахмат", сообщает Yahoo.

По информации источника, грозненский клуб начал переговоры с 52-летним специалистом, который сейчас является безработным.

Стоит отметить, что последним клубом Мендеса была "Васко да Гама", которую он покинул в августе этого года.

Также напомним, что "Ахмат" остался без главного тренера после отставки Олега Кононова. Ранее сообщалось, что команду возглавит Рашид Рахимов. | http://soccernews.ru

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