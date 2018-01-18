Мина будет играть за "Барселону" под номером Пуйоля и Иньесты



Новичок "Барселоны" защитник Йерри Мина получил в клубе игровой номер, сообщает официальный сайт каталонцев.

Футболист будет играть за каталонцев под 24-м номером.

Стоит отметить, что ранее под этим номером играли такие известные игроки, как Фернанду Коуту, Карлес Пуйоль, Андреу Фонтас, Жереми Матье, Андрес Иньеста, Яя Туре и Серхи Роберто.

Напомним, что 23-летний Мина перешел в "Барселону" из "Палмейраса" за 11,8 миллионов евро.

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