Мина будет играть за "Барселону" под номером Пуйоля и Иньесты

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Мина будет играть за "Барселону" под номером Пуйоля и Иньесты
Новичок "Барселоны" защитник Йерри Мина получил в клубе игровой номер, сообщает официальный сайт каталонцев.

Футболист будет играть за каталонцев под 24-м номером.

Стоит отметить, что ранее под этим номером играли такие известные игроки, как Фернанду Коуту, Карлес Пуйоль, Андреу Фонтас, Жереми Матье, Андрес ИньестаЯя Туре и Серхи Роберто.

Напомним, что 23-летний Мина перешел в "Барселону" из "Палмейраса" за 11,8 миллионов евро.

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