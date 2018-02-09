Мина дебютировал за "Барселону"

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" в гостях играет с "Валенсией".

Во второй половине поединка при счете 2:0 в пользу каталонцев на поле вышел колумбийский защитник Йерри Мина.

Напомним, что 23-летний Мина перешел в "Барселону" этой зимой из "Палмейраса" за 11,8 миллионов евро.

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