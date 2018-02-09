Мина дебютировал за "Барселону"

Теги барселонайерри мина

Мина дебютировал за "Барселону"

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" в гостях играет с "Валенсией".

Во второй половине поединка при счете 2:0 в пользу каталонцев на поле вышел колумбийский защитник Йерри Мина.

Напомним, что 23-летний Мина перешел в "Барселону" этой зимой из "Палмейраса" за 11,8 миллионов евро.

Не пропустите: Коутиньо забил свой первый гол за "Барселону". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов