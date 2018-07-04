Мина: "Это был колоссальный удар, мы не заслуживали поражения"

Теги колумбияйерри мина

Мина: "Это был колоссальный удар, мы не заслуживали поражения"Защитник сборной Колумбии Йерри Мина заявил, что его национальная команда не заслужила поражения в игре 1/8 финала Чемпионата Мира против Англии.

Игра завершилась со счетом 1:1 (3:4 пен.). 

"Это был колоссальный удар, мы не заслуживали поражения, ведь сделали намного больше, чем англичане. Сейчас не время говорить о будущем, скажу лишь, что чемпионат мира помог мне вновь утвердиться в качестве футболиста", - сказал он. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов