Мина: "Это был колоссальный удар, мы не заслуживали поражения"

Защитник сборной Колумбии Йерри Мина заявил, что его национальная команда не заслужила поражения в игре 1/8 финала Чемпионата Мира против Англии.

Игра завершилась со счетом 1:1 (3:4 пен.).

"Это был колоссальный удар, мы не заслуживали поражения, ведь сделали намного больше, чем англичане. Сейчас не время говорить о будущем, скажу лишь, что чемпионат мира помог мне вновь утвердиться в качестве футболиста", - сказал он. | soccernews.ru