Мина может дебютировать за "Барселону" в игре против "Валенсии"

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Мина может дебютировать за "Барселону" в игре против "Валенсии"Защитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина может дебютировать за свой клуб уже в завтрашней ответной игре 1/2 финала кубка Испании против "Валенсии".

Проблемы в центре обороны, которые появились у главного тренера "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде после травм Жерара Пике и Томаса Вермалена, могут вынудить его в матче с "летучими мышами" сделать ставку на колумбийца. При этом испанские СМИ видят такое решение наставника каталонского гранда вполне вероятным.

Напомним, Вальверде назвал четыре варианта замены Пике в игре против "Валенсии". | soccernews.ru

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