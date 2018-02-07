Мина может дебютировать за "Барселону" в игре против "Валенсии"

Защитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина может дебютировать за свой клуб уже в завтрашней ответной игре 1/2 финала кубка Испании против "Валенсии".

Проблемы в центре обороны, которые появились у главного тренера "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде после травм Жерара Пике и Томаса Вермалена, могут вынудить его в матче с "летучими мышами" сделать ставку на колумбийца. При этом испанские СМИ видят такое решение наставника каталонского гранда вполне вероятным.

Напомним, Вальверде назвал четыре варианта замены Пике в игре против "Валенсии". | soccernews.ru