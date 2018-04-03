Мина может остаться в "Барселоне" в следующем сезоне

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Мина может остаться в "Барселоне" в следующем сезоне

"Барселона" может отказаться от идеи с арендой колумбийского защитника Йерри Мины, сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, футболист может остаться в стане каталонцев, если клуб покинет защитника Самуэль Умтити, которым интересуются целый ряд топ-клубов.

Напомним, что 24-летний Умтити не может договориться с каталонским клубом по условиям нового контракта. В связи с этим его могут выкупить за сумму отступных, которая составляет 60 миллионов евро.

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