Мина может перейти в "Барселону" сегодня



Колумбийский защитник Йерри Мина близок к переходу в "Барселону", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, официально о трансфере футболиста может быть объявлено сегодня, 10 октября. Каталонский клуб заплатит за футболиста 13 миллионов евро.

В этом сезоне 23-летний Мина провел за клуб 22 матча во всех турнирах и забив 5 голов.

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