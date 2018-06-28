Мина открыл счет в матче с Сенегалом

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Мина открыл счет в матче с Сенегалом

Сборная Колумбии вышла вперед в матче с Сенегалом.

Голом отметился защитник "Барселоны" Йерри Мина.

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