Мина поделился эмоциями после первой встречи с Месси и Суаресом

Новичок "Барселоны" Йерри Мина рассказал о своих первых днях в клубе.

"Для меня оказаться в "Барселоне" - огромное удовольствие. Я упорно работал, чтобы добиться этого. Ногами я ходил по земле, но взгляд мой был устремлен в небо.

Месси - лучший игрок в мире. При этом первое впечатление при встрече с ним - он очень скромный. А еще я сидел на скамейке запасных, и ко мне подошел Суарес. У меня мурашки по коже пошли" - приводит слова Мины Football Espana.

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