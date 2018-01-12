Мина прокомментировал переход в "Барселону"

Новичок "Барселоны" Йерри Мина прокомментировал свой переход в каталонский клуб.

"Это неописуемая гордость для меня, потому что я всегда мечтал об этом. И теперь представилась возможность оказаться здесь, среди этих потрясающих людей. Надеюсь, буду учиться у этих игроков. Месси, Пике, Умтити, Маскерано, это касается каждого, я надеюсь что-то у них перенять и выигрывать трофеи, что самое важное" - цитирует 23-летнего колумбийца официальный сайт "сине-гранатовых".

Напомним, что "Барселона" заплатила за Мину 11,8 миллионов евро и заключила с ним контракт до лета 2023 года. | http://soccernews.ru