Мина прокомментировал свое будущее

Защитник "Барселоны" Йерри Мина сделал заявление касательно своего будущего.

"У меня есть предложения от других клубов, но я хочу добиться успеха с "Барселоной". Сейчас я наслаждаюсь отпуском, а после уже буду решать, что делать дальше" - приводит слова Мины Sportsmole.

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