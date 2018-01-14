Мина - самый высокий игрок в истории "Барселоны"

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Мина - самый высокий игрок в истории "Барселоны"

Колумбийский защитник "Барселоны" Йерри Мина уже установил клубный рекорд, сообщает sports.es.

По сведениям издания, 195-сантиметровый Мина является самым высоким футболистом в истории каталонского клуба. Таким ростом в "Барселоне" обладал только бывший форвард команды Златан Ибрагимович.

Другими высокими игроками у каталонцев были Жерар Пике (194), Рууд Хесп (194) и Маурисио Пеллегрино (193).

Напомним, что 23-летний Мина перешел в "Барселону" несколько дней назад за 11,8 миллиона евро.

Не пропустите: Мина уже провел первую тренировку с "Барселоной". | http://soccernews.ru

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