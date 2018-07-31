Мина сделал заявление о своем положении в "Барселоне"

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Мина сделал заявление о своем положении в "Барселоне"

Колумбийский защитник "Барселоны" Йерри Мина рассказал причину своей неудачной игры за клуб.

"Я ничего не знаю насчет своего будущего, но не волнуюсь. Мне 23 года и у меня впереди еще долгая карьеры. Что касается "Барселоны", то в какой-то момент я уже подумал, что у меня ничего не получится, хотя меня поддерживали Коутиньо и Паулиньо.

Я понимаю, что моими конкурентами являются классные футболисты. Я надеялся получить шанс проявить себя, но этого не произошло. Я получал всего несколько минут в матче. В итоге, я потерял веру в себя и стал много ошибаться даже на тренировках", - цитирует Мину Metro.

Ранее сообщалось, что Мина близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" за 40 миллионов евро.

Напомним, что колумбиец перешел в "Барселону" прошлой зимой и провел за клуб всего 6 матчей.

Не пропустите: Йерри Мина анонсировал свой уход из "Барселоны". | http://soccernews.ru

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