Мина собирается остаться в "Барселоне"

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Мина собирается остаться в "Барселоне"

Защитник "Барселоны" Йерри Мина намерен продолжить выступать за "сине-гранатовых".

"Меня не посещали мысли об уходе из "Барселоны". Правда в том, что я счастлив здесь, счастлив выигрывать трофеи. Хочу продолжать делать историю, доказать тренеру и болельщикам, что я достаточно хорош. Здесь очень высокие требования и футбол намного быстрее по сравнению с Южной Америкой, но я уверен, что смогу адаптироваться" - цитирует 23-летнего колумбийца El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что в "Барселоне" остались недовольны игрой Мины и готовы расстаться с ним уже ближайшим летом.

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