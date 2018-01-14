Мина уже провел первую тренировку с "Барселоной"

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Мина уже провел первую тренировку с "Барселоной"Новоиспеченный защитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина уже провел первую тренировку со своей командой.

Как информирует El Mundo Deportivo, вчера 23-летний бек принял участие в вечернем занятии "сине-гранатовых", которые таким образом завершили подготовку к заключительному матчу первого круга Ла Лиги против "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

Напомним, Мина поделился эмоциями после первой встречи с Суаресом и Месси. | soccernews.ru

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