Мина уже провел первую тренировку с "Барселоной"

Новоиспеченный защитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина уже провел первую тренировку со своей командой.

Как информирует El Mundo Deportivo, вчера 23-летний бек принял участие в вечернем занятии "сине-гранатовых", которые таким образом завершили подготовку к заключительному матчу первого круга Ла Лиги против "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

Напомним, Мина поделился эмоциями после первой встречи с Суаресом и Месси. | soccernews.ru