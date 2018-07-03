Мина вышел на второе место в истории ЧМ по числу голов головой на одном турнире

Защитник сборной Колумбии Йерри Мина забил гол в матче 1/8 финала Чемпионата Мира против Англии (1:1, овертайм).

Футболист забил уже третий гол на ЧМ-2018, причем все они были забиты ударами головой.

Благодаря этому 23-летний Мина вышел на второе место в истории мундиалей по числу голов головой на одном турнире и уступает только легендарному немцу Мирославу Клозе, у которого оказалось пять таких мячей на ЧМ-2002.

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