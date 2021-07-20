Мина высказался о провокационных выкриках Месси в полуфинале Кубка Америки

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Мина высказался о провокационных выкриках Месси в полуфинале Кубка Америки

Фото твиттер FCBarcelonaFl

Защитник сборной Колумбии Йерри Мина рассказал о своём отношении к поведению капитана сборной Аргентины Лионеля Месси во время серии пенальти полуфинального матча Кубка Америки-2021.

Напомним, что колумбиец не реализовал пенальти, на что форвард бурно отреагировал и начал выкрикивать: "Давай, танцуй!".

Месси, вероятно, таким образом отреагировал на танец Мины после забитого пенальти в послематчевой серии 1/4 финала турнира против Уругвая.

"Случившееся с Месси - это часть футбола. Я спокоен, потому что знаю, что Лео - прекрасный человек. Я играл с ним в "Барселоне" и благодарю его за оказанную тогда поддержку. Я всегда буду его уважать. Я восхищаюсь Месси. В тот момент каждый из нас боролся за свою сборную", - цитирует Мину Goal.com.

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Комментарии

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gvvd89

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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