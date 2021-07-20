Мина высказался о провокационных выкриках Месси в полуфинале Кубка Америки
Защитник сборной Колумбии Йерри Мина рассказал о своём отношении к поведению капитана сборной Аргентины Лионеля Месси во время серии пенальти полуфинального матча Кубка Америки-2021.
Напомним, что колумбиец не реализовал пенальти, на что форвард бурно отреагировал и начал выкрикивать: "Давай, танцуй!".
Месси, вероятно, таким образом отреагировал на танец Мины после забитого пенальти в послематчевой серии 1/4 финала турнира против Уругвая.
"Случившееся с Месси - это часть футбола. Я спокоен, потому что знаю, что Лео - прекрасный человек. Я играл с ним в "Барселоне" и благодарю его за оказанную тогда поддержку. Я всегда буду его уважать. Я восхищаюсь Месси. В тот момент каждый из нас боролся за свою сборную", - цитирует Мину Goal.com.
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