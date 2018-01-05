Мина: "Я хочу перейти в "Барселону" прямо сейчас"

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Мина: "Я хочу перейти в "Барселону" прямо сейчас"

Колумбийский защитник "Палмейраса" Йерри Мина заявил, что он готов перейти в "Барселону".

"Я хочу перейти в "Барселону" прямо сейчас", - приводит слова Мины AS.

Изначально колумбиец должен был перебраться в каталонский клуб летом за 9 миллионов евро. Но затем "Барселона" решила ускорить трансфер игрока на полгода. В результате этого "Палмейрас" поднял цену на игрока до 14 миллионов евро. Каталонцы пока что предлагают за него 11 миллионов.

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