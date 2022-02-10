Минамино поделился мнением о своей карьере в "Ливерпуле"

Фото: инстаграм Минамино\Автор неизвестен

Японский полузащитник "Ливерпуля" Такуми Минамино поделился мнением о своей карьере в стане "красных" и будущем.

"Играть за "Ливерпуль" было моей детской мечтой. Я действительно счастлив находится здесь в качестве первого игрока в истории клуба их Азии.

Я бы хотел чего-то здесь добиться, но пока не удовлетворен результатом", - сказал японец.

Минамино перешел в "Ливерпуль" зимой 2020 года из "РБ Зальцбург" за 10 миллионов евро.

Также не пропустите: Почеттино поделился мнением о Кариме Бензема. | http://soccernews.ru