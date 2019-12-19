Минамино поделился впечатлениями от перехода в "Ливерпуль"
Новичок "Ливерпуля" Такуми Минамино прокомментировал свой трансфер из "Ред Булл Зальцбург" в мерсисайдский клуб.
Напомним, что "красные" заплатили за японца 8,5 миллионов евро. К английской команде форвард присоединится 1 января.
"Я мечтал оказаться в "Ливерпуле". Очень рад, что этот момент наступил. Выступление в АПЛ было одной из моих целей. Думаю, что это лучшая лига в мире. Считал, что если моя футбольная карьера шла бы гладко, когда-нибудь я бы приехал в Премьер-лигу. Но я никогда не думал, что смогу сыграть за такую команду, и я в восторге от этого. С нетерпением жду своего дебюта.
"Ливерпуль" играет в футбол очень высокого уровня. Я почувствовал это, когда мы встречались в Лиге Чемпионов. От этого я ещё больше рад, что буду играть здесь. Моя цель - выиграть АПЛ и Лигу Чемпионов, внести свой вклад в успех команды", - приводит слова Минамино официальный сайт клуба.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
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|Уотфорд
|17
|9