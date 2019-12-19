Минамино поделился впечатлениями от перехода в "Ливерпуль"

Новичок "Ливерпуля" Такуми Минамино прокомментировал свой трансфер из "Ред Булл Зальцбург" в мерсисайдский клуб.

Напомним, что "красные" заплатили за японца 8,5 миллионов евро. К английской команде форвард присоединится 1 января.

"Я мечтал оказаться в "Ливерпуле". Очень рад, что этот момент наступил. Выступление в АПЛ было одной из моих целей. Думаю, что это лучшая лига в мире. Считал, что если моя футбольная карьера шла бы гладко, когда-нибудь я бы приехал в Премьер-лигу. Но я никогда не думал, что смогу сыграть за такую команду, и я в восторге от этого. С нетерпением жду своего дебюта.

"Ливерпуль" играет в футбол очень высокого уровня. Я почувствовал это, когда мы встречались в Лиге Чемпионов. От этого я ещё больше рад, что буду играть здесь. Моя цель - выиграть АПЛ и Лигу Чемпионов, внести свой вклад в успех команды", - приводит слова Минамино официальный сайт клуба.

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