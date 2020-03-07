Минамино рассказал о своей адаптации в "Ливерпуле"

Вингер "Ливерпуля" Такуми Минамино рассказал о том, как проходит его адаптация в новом клубе. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист стал игроком английского клуба в декабре 2019 года. В январе футболист 6 раз вышел на поле, не отметившись результативными действиями.

"За последние три месяца были моменты, которые меня порадовали. Но хотелось бы забивать голы и отдавать результативные передачи. Я голоден до этого. Не знаю, сколько времени еще нужно.

Я продолжаю учиться понимать команду, но ненавижу ждать. Хочется внести свой вклад уже сейчас, помочь команде, и для этого я ежедневно отдаю все силы", - сказал Минамино.

"Ливерпуль" - лидер турнирной таблицы АПЛ.

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