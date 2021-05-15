Мингеса не сыграет с "Сельтой" из-за игры за "Барселону Б"
Фото: инстаграм Мингесы/Автор неизвестен
Воспитанник "Барселоны" Оскар Мингеса не сыграет с "Сельтой" в матче 37-го тура чемпионата Испании.
22-летний испанец присоединится к "Барсе Б", чтобы помочь ей в стыковой игре за выход в Сегунду против "УКАМ Мурсии".
Главный тренер "блауграны" Рональд Куман согласился отпустить футболиста в связи с возвращением в строй Рональда Араухо, который в пятницу тренировался в общей группе, даже несмотря на то, что в игре с "Леванте" (3:3) 11 мая получил травму.
Также не пропустите: Гвардиола прокомментировал победу над "Ньюкаслом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 мая
-
Мингеса не сыграет с "Сельтой" из-за игры за "Барселону Б"
-
Гвардиола прокомментировал победу над "Ньюкаслом"
-
Широков высказался о трансферах и игре "Зените"
-
"Марсель" хочет подписать защитника сборной Бразилии
-
Ферран Торрес установил уникальный рекорд в матче с "Ньюкаслом"
-
"Манчестер Сити" установил очередной рекорд АПЛ
-
"Манчестер Сити" в гостях добыл волевую победу у "Ньюкасла"
-
Миятович высказался об Эдене Азаре
-
Ковач рассказал о своих ожиданиях перед финалом Кубка Франции
-
Ватцке высказался о будущем Холанда
-
Широков высказался о Николиче
-
Вратарь "Манчестер Сити" сыграл впервые за 10 лет
-
19 клубов получили лицензию РПЛ
-
Пентек не сыграет на Евро
-
Дуглас Коста вернется в Бразилию
-
Пирло поздравил "Интер" со скудетто
-
"Кадис" подписал игрока "Астаны"
-
2
Лам сделал выбор между Месси и Марадоной
-
Малиновским интересуются гранды европейского футбола
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14