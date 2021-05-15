Мингеса не сыграет с "Сельтой" из-за игры за "Барселону Б"

Фото: инстаграм Мингесы/Автор неизвестен

Воспитанник "Барселоны" Оскар Мингеса не сыграет с "Сельтой" в матче 37-го тура чемпионата Испании.

22-летний испанец присоединится к "Барсе Б", чтобы помочь ей в стыковой игре за выход в Сегунду против "УКАМ Мурсии".

Главный тренер "блауграны" Рональд Куман согласился отпустить футболиста в связи с возвращением в строй Рональда Араухо, который в пятницу тренировался в общей группе, даже несмотря на то, что в игре с "Леванте" (3:3) 11 мая получил травму.

Также не пропустите: Гвардиола прокомментировал победу над "Ньюкаслом". | http://soccernews.ru