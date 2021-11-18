Мингеса высказался об уходе Кумана из "Барселоны"

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Мингеса высказался об уходе Кумана из "Барселоны"Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Испанский защитник "Барселоны" Оскар Мингеса поделился мнением об уходе Роналда Кумана с поста главного тренера команды.

"Раздевалке нужны были перемены. Не существовало той атмосферы, что была нам нужна. Игроки не были счастливы. Когда ты в порядке, и что-то не получается, необходима смена декораций.

Я уверен, что с Хави у нас все получится. Игроки верят его словам, и это очень важно", – сказал Мингеса.

В нынешнем сезоне Оскар сыграл в 13 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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