Мини-футбольный "Спартак" прекратил существование
Мини-футбольный "Спартак" объявил на официальной странице "ВКонтакте" о прекращении существования.
Причиной стал тот факт, что клуб покинули ведущие футболисты, хотя руководству "Спартака" в последний момент удалось найти средства на погашение задолженности по зарплате за два месяца.
"В последний день работы трансферного окна, руководство нашло возможность продолжать финансировать выступление команды, но, связавшись с офисом Ассоциации мини-футбола России, мы от них узнали, что группа игроков "Спартака" написала личные заявления и сменила команды, перейдя в станы конкурентов.
В сложившейся ситуации мы не видим смысла продолжать тратить деньги на содержание мини-футбольного клуба, который оказался никому не нужным. Ни футболистам, ни ассоциации мини-футбола", - говорится в сообщении.
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Стоит отметить, что "Спартак" лидировал в в турнирной таблице Высшей лиги по мини-футболу.
"Спартак" был основан в 1992 году и просуществовал до 2008 года. За этот период клуб становился чемпионом и обладателем Кубка России. В 2013 году клуб был воссоздан.
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