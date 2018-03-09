Мини-сенсация в Риме: киевское "Динамо" не проигрывает "Лацио"

В вечернем слоте первых матчей 1/8 финала Лиги Европы вступил в борьбу единственный украинский клуб в этом евротурнире киевское "Динамо". "Бело-синие" приехали в столицу Италии в гости к "Лацио". Команды уже как-то встречались на заре своей славы. Правда, было это в групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне 1999/2000 и тогда римский клуб дважды обыграл киевлян, которых на тот момент возглавлял Валерий Лобановский. С тех пор утекло много воды и о достижениях тех времен нынешние "орлята" и "динамовцы" могут только мечтать.

На пути к 1/8 финала "Динамо" с большими трудностями прошли греческий АЕК. В то время как "Лацио", слив первый матч в Бухаресте, во втором поединке просто растерзал "Стяуа". Симоне Индзаги возлагает большие надежды на Лигу Европы, потому как, несмотря на борьбу за попадание в топ-3 Серии А, итальянский специалист выставил практически основной состав. В свою очередь, Александр Хацкевич очень удивил выбором первой одиннадцатки. Довольно неожиданно греть скамейку запасных остались такие футболисты, как Евгений Хачериди, Владимир Шепелев, Дерлис Гонсалес и Жуниор Мораес.

Команды начали встречу в среднем темпе. "Лацио" старался действовать с позиции силы, а первый острый момент у ворот Дениса Бойко возник уже на 14-й минуте: Фелипе Андерсон откликнулся на фланговый прострел Душана Басты и пробил в касание – мяч в нескольких сантиметрах пролетел мимо ближней "девятки". В середине первого тайма "орлята" имели еще две великолепных возможности открыть счет, но сначала Мурджа сыграл за "Динамо", неумышленно встав на пути у мяча после удара Басты, а спустя несколько минут надежно в обороне сыграл Бурда, уверенно один в один обокрав Иммобиле.

Киевляне подкрадывались к штрафной площади соперника в основном через стандарты, но исполнить их как следует им не удавалось. С началом второго тайма игра пошла повеселее. На 52-й минуте "Динамо" открыло счет: Цыганкова почему-то оставили неприкрытым в чужой вратарской, Виктор успел первым касанием обработать мяч, а вторым переправил мяч в ворота Стракоши. Правда, недолго пробыли в роли ведущего "бело-синие", уже спустя две минуты Иммобиле восстановил паритет.

Очень скоро подопечные Индзаги вышли вперед: на 62-й минуте Фелипе Андерсон мастерски реализовал выход один на один. Казалось, в оставшееся время все должно было быть под контролем у римлян, но украинцы и не думали сдаваться. За десять минут до конца основного времени сработала единственная замена Хацкевича: Жуниор Мораес фантастическим дальним ударом заставил капитулировать Стракошу.

Уже в компенсированное время хозяева были близки к тому, чтобы вырвать победу, но после удара Иммобиле мяч угодил в штангу.

Итак, "Динамо" не проигрывает "Лацио" в выездном матче и имеет неплохие шансы для выхода в четвертьфинал Лиги Европы.

"Лацио" – "Динамо" Киев – 2:2

Голы: Цыганков, 52 – 0:1, Иммобиле, 54 – 1:1, Андерсон, 62 – 2:1, Мораес, 79 – 2:2

"Лацио": Стракоша, Уоллас (Нани, 85), де Врей, Раду, Баста (Патрик, 74), Мурджа (Пароло, 74), Лейва, Д. Лукаку, Милинкович-Савич, Андерсон, Иммобиле

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич, Шапаренко (Мораес, 67), Буяльский, Цыганков, Гармаш, Морозюк, Беседин

Богдан Архипенко

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